سفراء 6 دول يدعمون جهود «وليامز» لإجراء الانتخابات الليبية

أكدت دول (الولايات المتحدة – فرنسا – ألمانيا – إيطاليا – روسيا -تركيا – المملكة المتحدة) دعمها القوي لجهود المستشار الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، لتسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا قريبا.

جاء ذلك خلال لقاء استضافه سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نولارند، مع المستشارة الأممية وسفراء ومسؤولين من تلك الدول.

وبحسب تغريدة على حساب السفارة الأمريكية بتويتر، فقد أعرب السفراء عن دعمهم القوي لجهود وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا؛ وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي.