سفيرة النمسا تزور معهد الدراسات الدبلوماسية في طرابلس

استقبل مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، خالد عبد السلام أبوخريص، سفيرة جمهورية النمسا لدى ليبيا، باربرا غروس.

وخلال اللقاء، قُدِّم عرض موجز حول رؤية المعهد وأهدافه، إضافة إلى برامجه التدريبية، والدور الذي يضطلع به في تأهيل الكوادر الدبلوماسية الليبية، كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال التدريب والتأهيل الدبلوماسي.

من جهتها، أعربت السفيرة غروس عن تقديرها للدور الحيوي الذي يؤديه المعهد في دعم مسار الدبلوماسية الليبية، مؤكدةً استعداد بلادها لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع ليبيا، لا سيما في مجالات التدريب الدبلوماسي، وتبادل الزيارات الأكاديمية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة بين معهد الدراسات الدبلوماسية ونظيره في فيينا.

هذا وتعود علاقات ليبيا والنمسا إلى عدة عقود، وهي علاقات ودية يغلب عليها الطابع الدبلوماسي والاقتصادي. أقامت الدولتان علاقاتهما الرسمية منذ ستينيات القرن الماضي، واحتفظتا بسفارات متبادلة في طرابلس وفيينا.

وتميزت العلاقات بتعاون في مجالات الطاقة، خاصة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، إلى جانب التعاون في التعليم والتدريب. بعد عام 2011، ووسط التحولات السياسية في ليبيا، بقيت النمسا داعمة للاستقرار والحوار، وواصلت دعمها عبر القنوات الدبلوماسية، خاصة في مجالات حقوق الإنسان، وبناء القدرات، والتدريب الدبلوماسي.

كما تُعد النمسا من الدول الأوروبية المهتمة بالاستقرار في شمال أفريقيا، وتسعى لتعزيز شراكات بناءة مع ليبيا في قضايا الأمن، الهجرة، والتعليم.