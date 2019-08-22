سفيرة النوايا الحسنة «بريانكا شوبرا» تقف إلى جانب الهند في قضية كشمير!

وجهت دولة باكستان طلباً للأمم المتحدة بإقالة النجمة الهندية بريانكا شوبرا كسفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وذلك على خلفية قضية كشمير.

حيث كتبت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري إلى اليونيسف تطالب فيها بإقالة شوبرا كسفير للنوايا الحسنة بشأن قضية كشمير ودعمها لقرار الحكومة الهندية بإلغاء بنود المادة 370 من الدستور، والتهديد بشن هجوم نووي على باكستان.

كما أضافت مزاري، أن دعم شوبرا للحرب والتهديد بالسلاح النووي يتعارض تماماً مع مبادئ السلام والنوايا الحسنة التي من المفترض أن تدعمها شوبرا كسفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

يُذكر أنه تم تعيين بريانكا شوبرا سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة الوطنية في عام 2010 وسفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة العالمية في عام 2016.