سفيرة النوايا الحسنة تُشيد بجهود المسؤولين بمركز الماية لإيواء المهاجرين

ضمن المساعي والمجهودات المستمرة لفريق السلام الليبي، قام الفريق برئاسة السيدة انتصار بن عاشور سفيرة السلام والنوايا الحسنة في ليبيا المُكلفة من قِبل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أسلو عاصمة النرويج مقرا له، بزيارة مركز إيواء المهاجرين غير النظامين بمنطقة الماية غرب العاصمة طرابلس.



وتأتي الزيارة للوقوف على حالة المحتجزين بالمركز من جميع الجنسيات والاستماع لآراء المسئولين وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجههم أثناء أدائهم لعملهم.

وخلال هذه الزيارة، تم تسليم المحتجز حفني سمير الحسن، سوري الجنسية لولي أمره بعد كتابة تعهد بعدم الرجوع لركوب البحر للهجرة ومخالفة القوانين المحلية والدولية.

والجدير بالذكر أن المهاجرين غير النظامين من الجنسية السورية والذين تم إنقاذهم من الغرق في عرض البحر يتم حجزهم بالمركز لفترة طويلة بعكس باقي الجنسيات الأخرى وذلك يرجع إلى إهمال الجهات السورية المسؤولة المتواجدة في ليبيا لرعاياها وعدم التواصل مع مراكز الهجرة غير النظامبة في ليبيا لاستلامهم مما سبب ربكة كبيرة لعمل هذه المراكز الذي هي في حاجة لدعمها بالإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لتسيير عملها.

يُشار إلى أن العاصمة احتضنت الشهر الماضي، لقاء طرابلس – رؤى حول الهجرة غير الشرعية (الأسباب – النتائج – سبل العلاج)، الذي عُقِد بتنظيم لجنة الشؤون العامة الليبية بالتعاون مع المنتدى الثقافي العربي البريطاني، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومنظمة الحوار الوطني، وجهاز دعم الاستقرار، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين.