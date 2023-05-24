سفيرة كندا تستعرض جاهزية مفوضية الانتخابات للاستحقاقات المرتقبة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الثلاثاء، بديوان المفوضية في طرابلس، سفيرة دولة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد والوفد المرافق لها.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، فإن الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ الانتخابات المخطط لعقدها هذا العام، حيث تم إطلاع السفيرة على الإمكانيات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اُتخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

وتوجهت السفيرة بالتهنئة إلى مجلس المفوضية لنجاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، الذي شاركت في حضور فعالياته، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الإقليمي، ومؤكدة على دعم المجتمع الدولي لكل الجهود المبذولة في سبيل رفع مستويات المشاركة خلال الانتخابات القادمة.