سفيرتا السلام تُطالبان بالإفراج عن مسؤولي المجتمع المدني ببنغازي

أعربت سفيرتا السلام والنوايا الحسنة الأستاذة آسيا الشويهدي والأستاذة انتصار بن عاشور، إزاء استمرار احتجاز المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني بنغازي إبراهيم المقصبي ومدير إدارة المنظمات الدولية بالمفوضية سالم المعداني.

وطالبت السفيرتان في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بضرورة إطلاق سراح المقصبي والمعداني الفوري وغير المشروط، وأكدتا على ما جاء في بيان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، قد أعرب في وقت سابق عن قلقه الشديد إزاء عملية اعتقال المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني بنغازي إبراهيم المقصبي ومدير إدارة المنظمات الدولية بالمفوضية سالم المعداني.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عبر المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقراً له، عن استهجانه ورفضه لهذه العملية التي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وذكَّر المركز بأهمية وضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية وخاصة الحق في التعبير عن الرأي والمجاهرة به.

كما استغرب المركز عملية اقتياد المعداني والمقصبي لجهات غير معلومة، وطالب رئيس الحكومة وكافة المسؤولين في الدولة الليبية بضرورة التدخل الفوري والعمل على إطلاق سراح المعتقلين فورا.

وناشد المركز بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيسها عبد الله باتيلي بضرورة التدخل من أجل سلامة المقصبي والمعداني والعمل على إطلاق سراحهما بدون قيد أو شرط.

وحمَّل المركز الأجهزة الأمنية في بنغازي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عملية الاعتقال التي تمت دون اتباع قواعد الإجراءات القانوية في عملية الاعتقال.