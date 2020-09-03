سفير ألمانيا يبحث مع نواب طبرق استئناف تصدير النفط

أجرى سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اتصالاً هاتفياً مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المنعقد في طبرق يوسف العقوري.

وبحسب ما أفاد المجلس في بيان، فإن المكالمة تناولت آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأكد العقوري على التزام المجلس بنتائج مؤتمر برلين والعودة للحوار السياسي لحل الأزمة الراهنة.

كما تم استعرض جهود المجلس لحلحلة الملف الاقتصادي واستئناف تصدير النفط.

وجدد العقوري شكره للدور الألماني لدعم السلام والاستقرار في ليبيا وللمساعدات التي يقدمها على الصعيد الإنساني والتنموي.

من جانبه قال السفير الألماني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه ناقش كيفية حل الانقسام السياسي فيما يتعلق بإنهاء إقفال الحقول النفطية.

اتصال ودي مع يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. حيث تمت مناقشة كيفية حل الانقسام السياسي فيما يتعلق بإنهاء إقفال الحقول النفطية. كما قمت بطلب الدعم في القضايا الإنسانية المعلقة. 🙏 على مشاركته القلق بشأن الأحداث الأخيرة المتعلقة بالبرلمان الألماني. pic.twitter.com/qSxDnregqc — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) September 2, 2020