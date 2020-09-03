سفير ألمانيا يبحث مع نواب طبرق استئناف تصدير النفط

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 3 سبتمبر 2020 - 15:34 | آخر تحديث: 3 سبتمبر 2020 - 15:49 نُشر: الخميس، 3 سبتمبر 2020 - 15:34
ليبيا
أرشيفية/مجلس نواب طبرق
مناقشة حل الانقسام السياسي المتعلق بإقفال النفط

أجرى سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اتصالاً هاتفياً مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المنعقد في طبرق يوسف العقوري.

وبحسب ما أفاد المجلس في بيان، فإن المكالمة تناولت آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأكد العقوري على التزام المجلس بنتائج مؤتمر برلين والعودة للحوار السياسي لحل الأزمة الراهنة.

كما تم استعرض جهود المجلس لحلحلة الملف الاقتصادي واستئناف تصدير النفط.

وجدد العقوري شكره للدور الألماني لدعم السلام والاستقرار في ليبيا وللمساعدات التي يقدمها على الصعيد الإنساني والتنموي.

من جانبه قال السفير الألماني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه ناقش كيفية حل الانقسام السياسي فيما يتعلق بإنهاء إقفال الحقول النفطية.

آخر تحديث: 3 سبتمبر 2020 - 15:49
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