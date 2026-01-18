سفير أمريكي سابق: ترامب سيحاول قتل «خامنئي» هذا الأسبوع!

قال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى لاستهداف المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الأسبوع الجاري، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وأوضح شابيرو في منشور عبر منصة «إكس»، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لصحيفة «بوليتيكو» بشأن الحاجة إلى «قيادة جديدة في إيران»، إلى جانب التراشق الكلامي المتبادل بين ترامب وخامنئي على وسائل التواصل الاجتماعي، «تشير إلى احتمال سعي ترامب لتنفيذ محاولة اغتيال ضد المرشد الأعلى».

وأشار السفير الأمريكي السابق إلى أنه من المتوقع أن تتمركز مجموعة هجومية من حاملات الطائرات الأمريكية قريبًا في الشرق الأوسط، ما قد يسهل تنفيذ ضربات واسعة النطاق داخل إيران، إلى جانب الاستعداد للتصدي لأي رد إيراني محتمل.

وأضاف شابيرو أن أي ضربة تستهدف خامنئي قد تترافق مع استهداف مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج، ما سيمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القول إنه يفي بتعهداته للمتظاهرين الإيرانيين، ويحمل النظام الإيراني مسؤولية القمع، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة تغيير النظام في إيران.

وأكد السفير الأمريكي السابق أن تصفية خامنئي قد تؤدي في المرحلة الأولى إلى سيطرة الحرس الثوري على السلطة، مع استمرار نهج النظام العدواني والقمعي، مشددًا على أن أي تغيير حقيقي في إيران سيكون من صنع الشعب الإيراني نفسه، ويتطلب جهودًا طويلة الأمد وأدوات غير عسكرية، وليس مجرد «ضربة واحدة سريعة».

وتأتي تصريحات شابيرو بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو» إنه «حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران»، منتقدًا اعتماد القيادة الإيرانية على القمع والعنف، ومتهمًا طهران بسوء إدارة البلاد.

وفي المقابل، وصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الرئيس الأمريكي بـ«المجرم»، متهمًا واشنطن بدعم «مثيري الفتنة» في الاضطرابات الأخيرة، التي أسفرت — بحسب السلطات الإيرانية — عن سقوط آلاف القتلى واعتقال عشرات الأشخاص في عدة محافظات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق تراجعه عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، بعد تحركات عسكرية مكثفة وتصعيد في الخطاب السياسي، فيما أكدت واشنطن أن «جميع الخيارات لا تزال مطروحة» في حال تصاعد التوتر.