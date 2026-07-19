سفير أمريكي سابق: تغيير النظام في إيران «هدف بعيد المنال» وهي تتقن فن الحرب

حذر السفير الأمريكي السابق رايان كروكر، الذي شغل مناصب دبلوماسية بارزة في منطقة الشرق الأوسط، من أن مساعي الولايات المتحدة لتحقيق تغيير في النظام الإيراني تبدو بعيدة المنال في الظروف الحالية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة تداعيات المواجهة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وقال رايان كروكر، خلال مقابلة مع أليكس مايكلسون على شبكة “سي إن إن”، إن وضع الولايات المتحدة أصبح أسوأ مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “لا شك فيه”.

وأضاف السفير الأمريكي السابق، الذي نجا من الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983، أن الهدف الأساسي في المرحلة الراهنة يجب أن يتركز على ضمان عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل ودون قيود.

وأوضح كروكر أن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى مزيج من الأدوات، تشمل التحركات الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية والعمليات العسكرية على الأرض، مشيرًا إلى أن إحداث تغيير جوهري داخل إيران يمثل هدفًا بالغ الطموح في الوقت الحالي.

وأكد السفير الأمريكي السابق أن الإيرانيين يمتلكون خبرة كبيرة في فن الحرب، وأن استمرار المواجهة ساهم في تعزيز تماسك النظام، مشددًا على أن محاولة دفع طهران إلى الاستسلام عبر الضربات العسكرية لن تحقق النتائج المرجوة.

واشنطن تحذر مواطنيها حول العالم من تصعيد محتمل مرتبط بإيران

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا أمنيًا عالميًا لمواطنيها، دعت خلاله إلى توخي أعلى درجات الحذر في ظل تصاعد التوترات مع إيران، مشيرة إلى احتمال استهداف مصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في البيان الأمني الصادر عن الجهات المعنية بالأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية أن التهديد لم يعد محصورًا في مناطق التوتر بالشرق الأوسط، موضحًا أن إيران “قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج.. في جميع أنحاء العالم”.

ودعت البعثات الدبلوماسية الأمريكية المواطنين إلى مراجعة خطط السفر، وتجنب التجمعات الكبيرة والمواقع المعروفة بوجود أمريكيين، إضافة إلى تعزيز إجراءات السلامة الشخصية.

ويأتي التحذير عقب تصعيد عسكري مباشر شمل هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة، بينها قاعدة موفق السلطي في الأردن، إلى جانب تبادل الضربات بين واشنطن وطهران وحلفائهما.

ويعكس التحذير تحولًا في تقييم طبيعة التهديدات الأمريكية، من مخاطر مرتبطة بساحات محددة في الشرق الأوسط إلى مخاوف من هجمات عابرة للحدود تستهدف منشآت دبلوماسية وشركات ومواطنين أمريكيين في مناطق مختلفة.

كما رفعت البعثات الدبلوماسية الأمريكية مستوى التأهب الأمني، عبر تعزيز الحماية حول المنشآت الحيوية وزيادة التنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية في الدول المضيفة.

وأوضحت المصادر أن واشنطن تسعى من خلال هذا التحذير إلى حماية مواطنيها في الخارج، إلى جانب توجيه رسالة ردع لطهران لمنع توسع دائرة الاستهداف.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية بشأن التحذير الأمريكي حتى لحظة نشر التقرير.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الوحدة سر النصر في المرحلة الحالية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحفاظ على الوحدة الداخلية وتجنب الانقسام يمثلان عنصرين أساسيين في المرحلة الحالية، وذلك عقب بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بشأن الأوضاع في البلاد.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور عبر منصة “إكس”: “إن البيان الحكيم والجامع للوحدة الصادر عن قائد الثورة الإسلامية المعظم، ودعمه لرؤساء السلطات الثلاث والمسؤولين في البلاد، يعد أهم ركيزة ورصيد في مسار صون المصالح الوطنية ورفعة إيران الإسلامية”.

وأضاف بزشكيان: “إن التمسك بمبادئ الوحدة المقدسة وتجنب الانقسام هو سر النصر في هذه المرحلة التاريخية”.

وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر بيانًا دعا خلاله الشعب والمسؤولين إلى الحفاظ على وحدة الصف والابتعاد عن الخلافات، مؤكدًا أهمية التماسك الداخلي في مواجهة ما وصفه بالعدو الأمريكي.

وقال مجتبى خامنئي في بيانه إن الحفاظ على الوحدة وتجنب التفرقة والخلافات السياسية يمثل واجبًا عامًا، مشيرًا إلى أهمية دور المسؤولين في تعزيز انسجام البلاد وتماسكها.

كما دعا المرشد الإيراني إلى التعامل مع الانتقادات الداخلية بحذر، موضحًا أن الانتقادات يمكن أن تسهم في تحسين الأوضاع إذا روعيت خلالها الوحدة الاجتماعية وعدم الإضرار بالأبرياء.

وأكد مجتبى خامنئي أن عدم إظهار أي علامة ضعف أمام الخصوم يمثل أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه الضوابط سيؤدي إلى تراجع الأعداء، حسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري متواصل بدأ قبل أيام، بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجات من الضربات على إيران اعتبارًا من 8 يوليو، موضحة أن الهجمات جاءت ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عبرت مضيق هرمز.

وفي المقابل، قالت إيران إنها ردت عبر تنفيذ هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط.