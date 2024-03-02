سفير أمريكي يقوم بتهديد موظفيه

أقدم سفير أمريكي على تهديد موظفيه، والتقاعس عن تقديم نفقات سفر تتجاوز عشرات آلاف الدولارات.

وذكرت هيئة الرقابة الداخلية في البيت الأبيض، بأن السفير الأمريكي في سنغافورة جوناثان كابلان، هدد موظفيه، وتقاعس عن تقديم نفقات سفر تبلغ نحو 48 ألف دولار في الوقت المحدد، ومع الوثائق المناسبة.

وقال مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية في تقرير: إن السفير “كابلان”، كانت علاقاته سيئة مع بعض الوزارات في سنغافورة، ولم يكن نموذجا للنزاهة أو التخطيط الاستراتيجي أو التعاون أو التواصل.

وحث المكتب، وزارة الخارجية على تقييم قيادته وإدارته، واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا كان مناسبا، مضيفا: إن “كابلان” لم يتبع العديد من سياسات السفر الخاصة بوزارة الخارجية، ولم يستخدم وكالة سفر متعاقدة مع الحكومة الأميركية ولم يلتزم بالقانون الأميركي الذي يتطلب استخدام شركات الطيران الوطنية.

في السياق، تحدث العديد من الموظفين عن خوفهم، وحتى تهديدهم على نحو مباشر بانتقام من جانب السفير، ووصفوا سلوكياته مع الموظفين بأنها تقلل من شأنهم وترهبهم.