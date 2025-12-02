سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم ليبيا في مواجهة أزمة الهجرة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاند، دعم الاتحاد للجهود الوطنية التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية الليبية في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية.

وأشار أورلاند، إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتقديم الدعم الكامل للدولة الليبية في تعزيز تأمين حدودها البرية والبحرية، بما يسهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.

وأوضح السفير أن التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تطوير قدرات الدولة في إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، مع مراعاة المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين.

وتواجه ليبيا تحديات كبيرة في ملف الهجرة غير الشرعية منذ سنوات، نتيجة موقعها الجغرافي على البحر المتوسط ونقص البنية التحتية لإدارة الحدود بشكل فعال.

وتسعى الحكومة الليبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لمراقبة الحدود البحرية والبرية، للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، والحد من شبكات الاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.