سفير الاتحاد الأوروبي يبحث ملف الهجرة مع وكيل وزارة الداخلية

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني صباح أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس سفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين وزارة الداخلية وبعثة الإتحاد الأوروبي فيما يخص ملف الهجرة ومكافحتها.

هذا وأكد الشيباني بأن وزارة الداخلية تسعى إلى تعاون أكثر وبذل الجهد والجدية في العمل على إنجاز الخطط السريعة والعاجلة التي من شأنها رفع المعاناة عن المهاجرين وتكون ذات نتائج ملموسة كي تعم بالفائدة.

كما أشار الشيباني أن وزارة الداخلية لديها روح العمل والحرص على تقديم الأفضل للحد من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.