سفير البوسنة والهرسك يبدي رغبة بلاده في التعاون مع ليبيا في كافة المجالات

أكد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى ليبيا إبراهيم أفنديتش موقف بلاده الداعم لليبيا ورغبتها للتعاون معها في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو خلال لقائه السفير الأربعاء عن ترحيبه بالسفير البوسني وبموقف بلاده، خاصة بعد مباشرة عمل السفارة والشركات البوسنية في ليبيا رغم كل الأحداث التي مرت بها البلاد، بحسب الوزير.

وعا السفير البوسني إلى الاستفادة من التجربة البوسنية في تأهيل البلاد بعد الحرب، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الأمنية والصحية، والتعليمية.

من جانبه قدم وزير الحكم المحلي دعوة للشركات البوسنية للعودة من جديد إلى ليبيا للعمل والاستفادة من الشركات في عدة مجالات.