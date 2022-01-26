سفير الجزائر في روما: انتخابات 24 ديسمبر كانت قفزة في الفراغ

قال السفير الجزائري لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية، إنّ تاريخ الانتخابات في 24 ديسمبر كان قفزة في الفراغ.

وأوضح طواهرية، خلال لقاء مع وكالة نوفا الإيطالية، أنّ ليبيا تُعد نقطة تلاقي واتفاق بين الجزائر وإيطاليا، مضيفاً أن موقف بلاده شائع وليس لدى الجزائر أي نية للتأثير على ما يحدث في ليبيا.

وأكد طواهرية، رغبة بلاده في ضمان حرية الليبيين لاختيار من يحكمهم، مشيراً إلى أن المشكلة الليبية تتمثل في الدول الخارجية المتدخلة والقوات العسكرية المتمثلة في المرتزقة.

وأضاف السفير الجزائري ، أنّ أفضل طريقة لليبيين هي تقديم التنازلات من جانب أو آخر، لأنه من دون هذه التنازلات من الصعب للغاية إيجاد إجماع وطني،