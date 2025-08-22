سفير العراق في طرابلس يؤكد متابعة ملف المهاجرين العراقيين والتنسيق مع الحكومة

أكد سفير العراق لدى ليبيا أحمد الصحاف أن السفارة العراقية في طرابلس تلقت معلومات حول وجود عدد من المهاجرين العراقيين الذين دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير شرعية.

وأوضح الصحاف في تصريح لقناة “روسيا اليوم” أن السفارة بدأت منذ 29 يوليو الماضي متابعة هذه المعلومات والتحقق من صحتها، مشيرًا إلى أنها باشرت التنسيق العاجل مع السلطات الليبية بهدف إطلاق سراح هؤلاء المهاجرين وإعادتهم طوعًا إلى العراق.

وأشار السفير إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي السفارة السابقة التي نجحت في إعادة عشرات المهاجرين العراقيين في أوقات سابقة، موضحًا أن سياسة بغداد تقوم على “دبلوماسية العودة الطوعية” لحفظ كرامة المواطنين وتجنبهم مخاطر شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وشدد الصحاف على أن التنسيق مستمر مع الجهات الرسمية في طرابلس لضمان أمن وسلامة العراقيين، مؤكدًا أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين السفارة وأسر المهاجرين، ومثمنًا دور العائلات في متابعة أبنائها.