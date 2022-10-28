سفير الكويت الجديد يُقدم أوراق اعتماده

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير فوق العادة ومفوض الكويت في ليبيا زياد فيصل المشعان، والذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا.

ورحبت الوزيرة بالسفير الجديد لدولة الكويت، ومؤكدة استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له لأداء عمله.

من جانبه أكد السفير دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وحرص الكويت على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد الجانبان على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين.