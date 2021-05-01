سفير باكستان يُؤكد عزم بلاده تعزيز التعاون مع ليبيا في عدة مجالات

أكد سفير باكستان لدى ليبيا رشاد جاويد، عزم بلاده تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والبنى التحتية، والعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال الغرف التجارية بالبلدين.\

وأعرب السفير خلال زيارته لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، ولقائه رئيس مجلس إدارتها محمد قدح، عن رغبة بلاده في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع ليبيا من خلال تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا والاستثمار فيها بإنشاء مشاريع صناعية، وتشجيع عودة العمالة الفنية إلى العمل فيها.

ودعا السفير خلال اللقاء إلى توسيع مجالات التعاون بين غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا وغرف التجارة والصناعة في باكستان البالغ عددها 56 غرفة، وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الباكستانية من معارض وملتقيات تُعنى بالشأن الاقتصادي، مشيرا إلى استعداد سفارة بلاده لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة، وكذلك التنسيق مع الجهات المنظمة.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الإدارة بغرفة الصناعة والزراعة محمد قدح، عن تقديره للمقترحات التي قدمها السفير، مشيراً إلى العمل على دراستها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.