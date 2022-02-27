سفير جمهورية سان ماريو يُبدي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع ليبيا

قال سفير جمهورية سان ماريو، لوكا مانتوفاني، إنّ بلاده حريصة على تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في مدينة بنغازي.

وبحث الجانبان آخر المستجدات السياسية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والسياحي، بحسب المركز الإعلامي بمجلس النواب فقد

ورحّب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النّواب يوسف العقوري بالسفير في مدينة بنغازي، مشيرا إلى انّه سيقوم بمخاطبة الجهات المختصة لافتتاح سفارة تمثل دولة ليبيا في جمهورية سان مارينو.