سفير روسيا لدى ليبيا: نعمل على عودة «القنصلية العامة» إلى بنغازي

قال السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، “إن إعادة فتح القنصلية العامة الروسية في مدينة بنغازي الليبية تعد حاجة ملحة”.

وقال أغانين في مقابلة مع وكالة نوفوستي: “افتتاح القنصلية العامة في بنغازي هي الخطوة التالية في عملية عودة روسيا إلى ليبيا بعد نقل السفارة إلى طرابلس، واليوم، أصبحت العودة إلى بنغازي حاجة ملحة”.

وأكد “أن هنالك العديد من المواطنين الروس الذين يعيشون في الجزء الشرقي من ليبيا، ولهم كل الحق في تلقي الخدمات العامة في ظروف أكثر راحة وتوفير السفر لآلاف الكيلومترات”، مشيرا “إلى أن هناك ليبيين في شرق البلاد يريدون الدراسة وتلقي العلاج في روسيا”.

وقال أغانين: “الآلاف من الناس ينتظروننا في بنغازي، وسنكون هناك بالطبع”.

وفي وقت سابق، صرح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، لوكالة نوفوستي، “أن روسيا تنسق مع السلطات الليبية بشأن تفاصيل افتتاح القنصلية العامة في بنغازي، بعد أن استأنفت السفارة الروسية في العاصمة الليبية طرابلس عملها بالكامل في أغسطس 2023”.