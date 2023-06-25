سفير سوريا يقدم أوراق اعتماده لأمين الجامعة العربية

قدم السفير حسام الدين آلا أوراق اعتماده مندوباً دائماً لسوريا لدى جامعة الدول العربية لأمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، وذلك في مقر الجامعة بالعاصمة المصررية القاهرة.

ويأتي تعيين السفير آلا، بعد قرابة شهر من قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها، وسيشغل هذا المنصب للمرة الأولى منذ قرابة 11 عاما، إثر قرار تعليق عضوية سوريا، حيث كان يشغله قبل ذلك السفير الراحل يوسف أحمد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن السفير آلا تأكيده على أهمية التعاون والتنسيق بين سوريا والدول العربية، في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية دولها، وعلى أهمية الدور التنسيقي لجامعة الدول العربية في هذا المجال، مشيراً إلى أن استئناف مشاركة سورية باجتماعات الجامعة سيسهم في تعزيز هذا التعاون، بما يخدم القضايا العربية العليا ومصالح الدول الأعضاء.

ولفت السفير آلا إلى أن الاعتداءات الصهيونية المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الجولان العربي السوري المحتل، وانتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد أبنائه تُشكل أحد أبرز القضايا التي تستدعي تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 126 للعام 2023 الذي ينص على تسمية السفير حسام الدين آلا مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى جامعة الدول العربية.

وشغل السفير آلا، منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا المعتمد لدى الفاتيكان، وكان سفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1996 و2001.

وفي 7 مايو الماضي، قرر وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة.

جاء ذلك في قرار صدر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام أعمال دورة غير عادية خصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وأفاد متحدث باسم جامعة الدول العربية بأن وزراء الخارجية العرب قرروا عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية بعد 12 عاما من تعليق عضويتها.

وكان قد تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة يوم 16 نوفمبر عام 2011 بناء على قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عقب اجتماع طارئ.

وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها.