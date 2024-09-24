سفير سويسرا يبحث مع مجلس النوّاب أزمة المركزي وملف المصالحة

التقى رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الثلاثاء، سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي والوفد المرافق له.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس النواب في بيان، أن اللقاء” ناقش التطورات المتعلقة بالجانب السياسي وأزمة مصرف ليبيا المركزي وملف المصالحة الوطنية”.

وأضاف البيان، أكد العقوري أكد “حرص المجلس على العمل مع الجانب السويسري على ملف حقوق الانسان، وتطرق “لجهود لجنة الخارجية والتعاون الدولي في العمل على ملف الهجرة والفئات الضعيفة وتعزيز الحريات وحقوق المواطنة وفقا للقوانين والثوابت الوطنية، والدفع بالعمل على ملف المصالحة”

كما أشار العقوري خلال اللقاء إلى “تشكيل فريق إداري من ديوان مجلس النواب للعمل على ملف حقوق الانسان من خلال الاطلاع على التقارير الدولية الصادرة والعمل مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة من أجل تحديد الاحتياجات المؤسساتية المتعلقة ببناء القدرات لتعزيز هذا الملف المهم”