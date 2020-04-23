سفير صيني: بكين لم تتكتم على تفشي كورونا

بعض الساسة يريدون القيام بدور شرطي العالم. [رويترز]

قال السفير الصيني لدى لندن، اليوم الخميس، إن الصين لم تتكتم على تفشي فيروس كورونا المستجد لذلك يتعين على الولايات المتحدة الكف عن التنمر عليها بشكل يُذكر بالحروب الاستعمارية الأوروبية في القرن التاسع عشر، وفق قوله.



ونقلت وكالة “رويترز” عن السفير ليو تشياو مينغ قوله: “سمعت الكثير من هذه التكهنات، هذه المعلومات المضللة عن تكتم الصين، عن إخفاء الصين لشيء ما، هذا غير حقيقي“.

وأضاف: “الحكومة الصينية تعاملت بشفافية وكانت سريعة جدا في مشاركة البيانات”.

وتابع: “بعض الدول الأخرى وبعض المحاكم المحلية قاضت الصين.. هذا أمر غريب… بعض الناس، بعض الساسة يريدون القيام بدور شرطي العالم.. هذا ليس زمن دبلوماسية التهديد.. هذا ليس الزمن الذي كانت الصين فيه شبه محتلة وشبه إقطاعية”.

وأردف السفير الصيني يقول: “هؤلاء الأشخاص ما زالوا يعيشون في الزمن الغابر.. يعتقدون أن بإمكانهم التنمر على الصين… الصين ليست عدوا للولايات المتحدة.. إذا اعتبروا الصين عدوا فإنهم يصوبون على الهدف الخطأ”.

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