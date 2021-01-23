سفير كوريا الجنوبية يُبدي رغبة شركات بلاده في العودة واستئناف أعمالها

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم السبت، بمقر ديوان رئاسة الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير جمهورية كوريا الجنوبية الجديد لدى ليبيا لي سانغ سو، بحضور محمد الزناتي مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالوزارة.

ورحب الوزير بالسفير مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما أكد سيالة على أهمية عودة السفارة لممارسة أعمالها بالعاصمة طرابلس في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة حاليا، ونوه بمساهمة الشركات الكورية في مشاريع التنمية والبنية التحتية والكهرباء في ليبيا، وأعرب عن أمله في عودتها قريبا لاستئناف أعمالها خاصة في مجالات الكهرباء والبناء وكذلك المساهمة في إعادة الاعمار بشكل عام.

من جانبه أعرب السفير عن تأييد بلاده لدولة ليبيا حكومة وشعبا في سيرهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وأكد على رغبة الشركات الكورية في العودة واستئناف أعمالها وإنجاز المشاريع المتوقفة منذ فترة طويلة.