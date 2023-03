سفير ليبيا بالاتحاد الأوروي يُناقش دعم إنجاز الانتخابات

التقى سفير ليبيا لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي جلال العشي، مع نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد الأوروبي كارل هاليرجارد.

وأفاد العشي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأنه عقد اجتماعا بناء ومثمرا، مع كارل هاليرجارد نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث دعم الدولي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا.

وقال العشي: “ناقشنا العلاقة المستقبلية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودعم مبادرة إنجاز الانتخابات”.

Constructive & fruitful meeting ,this morning, with HE Carl HALLERGARD deputy managing director of MENA , we discussed the future relationship between Libya and EU and the support of SEGS’ initiative about the election. pic.twitter.com/CiqEdYIq9i

