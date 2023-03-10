سفير ليبيا بالاتحاد الأوروي يُناقش دعم إنجاز الانتخابات

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 10 مارس 2023 - 19:49 | آخر تحديث: 10 مارس 2023 - 19:50 نُشر: الجمعة، 10 مارس 2023 - 19:49
ليبيا
ناقش اللقاء العلاقة المستقبلية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي

التقى سفير ليبيا لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي جلال العشي، مع نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد الأوروبي كارل هاليرجارد.

وأفاد العشي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأنه عقد اجتماعا بناء ومثمرا، مع كارل هاليرجارد نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث دعم الدولي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا.

وقال العشي: “ناقشنا العلاقة المستقبلية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودعم مبادرة إنجاز الانتخابات”.

وفي 27 يناير الماضي، قدم العشي اوراق اعتماده لرئيس المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد تكليف من المجلس الرئاسي سفيرا لليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

آخر تحديث: 10 مارس 2023 - 19:50
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