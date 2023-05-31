سفير ليبيا في إيطاليا يدعوها لزيادة التدخل لتحقيق الاستقرار في البلاد

حث السفير الليبي لدى إيطاليا مهند يونس، أمس الثلاثاء، الحكومة الإيطالية على زيادة تدخلها لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وبحسب مانشرته وكالة نوفا الإيطالية، قال يونس إنّ ليبيا تأمل من الحكومة الإيطالية في زيادة تدخلها البناء لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

وذكر يونس أنّه يمكن لإيطاليا بالتأكيد أن تساهم في مساعدة الشعب الليبي على استعادة السلام في البلاد. وأيضًا لأن إيطاليا تستطيع منع التدخلات الأجنبية العديدة في ليبيا.

وأكّد الدبيبة على الطبيعة الخاصة للعلاقات «التاريخية والثقافية» التي تربط البلدين، مشيرا إلى أنّها حاولت طيلة السنوات مساعدة ليبيا في الوصول إلى الانتخابات.

وتبع يونس أنّ الموقف الإيطالي في الماضي تم تأطيره في السياق الأوروبي أو الدولي، معربا عن أمله أن تلعب الحكومة الإيطالية الحالية دورًا محددًا وأكثر فاعلية في مساعدة الليبيين على تحقيق الاستقرار والانتخابات في البلاد.