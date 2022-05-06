سفير ليبيا في روسيا: أول شحنة من الدقيق الروسي ستصل البلاد هذا الشهر

قال سفير ليبيا لدى روسيا محمد المغراوي، إنّه سيتم شحن أول دفعة تجريبية من الدقيق الروسي إلى ليبيا في مايو الجاري.

وأوضح المغرواي لوكالة تاس الروسية، أنّ ليبيا مهتمة بشراء المنتجات الزراعية من روسيا، وأنّه سيتم شحن أول دفعة تجريبية من الدقيق إليها بقيمة 100 ألف طن بعد 11 مايو الجاري.

وذكر المغراوي أنّهم كانوا يتفاوضون بشأن الحبوب والطحين، وسيتم شحن الدفعة التجريبية من الدقيق عبر شركات روسية مختلفة، مشيرا إلى أن الحديث يجري عن شحنات ب 100 ألف طن.

واشار المغراوي إلى وجود صعوبات لوجستية لإيصال هذه الشحنات الكبيرة بسبب العقوبات، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وبيّن المغراوي أنّ ليبيا تقدمت بطلب لاستيراد نحو 350 ألف طن من الدقيق الروسي، بعد وصول الشحنة التجريبية، مؤكدا أن السلطات الليبية تعتزم تنظيم اجتماع في ليبيا مع ممثلي الشركات الروسية، لمناقشة الخيارات المتاحة لإيصال الشحنات المطلوبة.