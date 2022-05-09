سفير ليبيا لدى رومانيا يُسلم أوراق اعتماده

تسلم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أوراق اعتماد منعم مسعود العرفي، سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة ليبيا لدى دولة رومانيا.

وخلال المراسم، نقل السفير تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.

من جانبه، حمَّل الرئيس الروماني، السفير تحياته إلى رئيس المجلس الرئاسي متمنياً لدولة ليبيا بالاستقرار والازدهار، ومؤكداً على ضرورة تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الرئيس الروماني إلى أن منعم مسعود العرفي هو أول سفير معتمد لدولة ليبيا لدى دولة رومانيا متمنياً له كامل التوفيق والنجاح في عمله.