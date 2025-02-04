سفير ليبيا لدى موريتانيا يقدّم نسخة من أوراق اعتماده

التقى سهيل محمد التريكي، سفير دولة ليبيا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، حيث قام بتسليم نسخة من أوراق اعتماده، سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة ليبيا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ونقل السفير إلى الوزير “تحيات كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية، وتقديرهما لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتمنياتهم لموريتانيا حكومةً وشعبًا بدوام التقدّم والازدهار”.