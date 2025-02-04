سفير ليبيا لدى موريتانيا يقدّم نسخة من أوراق اعتماده

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 4 فبراير 2025 - 16:29 | آخر تحديث: 4 فبراير 2025 - 16:30 نُشر: الثلاثاء، 4 فبراير 2025 - 16:29
ليبيا
تعزيز التعاون بين ليبيا وموريتانيا

التقى سهيل محمد التريكي، سفير دولة ليبيا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، حيث قام بتسليم نسخة من أوراق اعتماده، سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة ليبيا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ونقل السفير إلى الوزير “تحيات كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية، وتقديرهما لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتمنياتهم لموريتانيا حكومةً وشعبًا بدوام التقدّم والازدهار”.

آخر تحديث: 4 فبراير 2025 - 16:30
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