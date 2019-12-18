سفير ليبيا..نرفض توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية

شهد مقر البرلمان الايطالي في روما أمس الثلاثاء عقد ندوة حول ليبيا شارك فيها السفير الليبي عمر الترهوني رفقة نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني.

أُقيمت الندوة تحت شعار “ما هي الاستراتيجيات لحل الأزمة الليبية” ، وتمحورت حول كيفية مساعدة ليبيا لفرض الاستقرار والأمن والحد من الهجرة غير القانونية و مكافحة الإرهاب .

وأوضح السفير الليبي خلال الندوة أن ليبيا وحكومة الوفاق ترفض بشكل مطلق فكرة التوطين داخل الأراضي الليبية، مؤكداً علي ضرورة دعم ليبيا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية ، وأثنى علي دعم إيطاليا ومساعيها للوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية بعثة الأمم المتحدة ولإنجاح مؤتمر برلين المزمع إقامته قريبا.

وتشير الصفحة الرسمية للسفارة الليبية إلى أن الجلسة جاء ت بدعوة من الحزب الحاكم “الخمس نجوم” .. ويذكر أنها المرة الثانية فى غضون سنة، يتم فيه لقاء السفير وأعضاء البرلمان .. وهدفت الندوتان إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين وإرساء سبل التعاون .