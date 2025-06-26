سفير ليبيا يتفقد مباني السفارة في الخرطوم بعد الأضرار الناتجة عن الحرب

في خطوة تعكس التزامها التاريخي تجاه العلاقات الليبية السودانية، استأنفت البعثة الدبلوماسية الليبية أعمالها من مدينة بورتسودان بعد اندلاع الحرب في الخرطوم عام 2023، والتي أدت إلى مغادرة كافة البعثات الدبلوماسية وتوقف الحياة في العاصمة السودانية.

وبحسب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، مع إعلان القوات المسلحة السودانية سيطرتها على الخرطوم، قامت البعثة الليبية بإجراء تقييم شامل للأضرار التي لحقت بمباني السفارة وملحقيتها العسكرية. ورافق سعادة السفير (د. فوزي عبدالرحيم بومريز) في الزيارة التفقدية عميد ركن (شعبان محمد الحار) الملحق العسكري بالخرطوم، حيث تم معاينة الأضرار الناتجة عن الدمار والتخريب وأعمال النهب التي طالت المقار الدبلوماسية.

ووفق السفارة الليبية في السودان، الزيارة كانت تهدف إلى إعداد خطة لإعادة إعمار هذه المقار، بما يسمح للبعثة الليبية بالعودة إلى نشاطها الدبلوماسي، خصوصاً مع عودة الحياة إلى الخرطوم والمشاركة في العمل الحكومي من قبل البعثات الدبلوماسية المعتمدة.

كما تم التنسيق مع الجهات المختصة والشرطة الدبلوماسية لضمان حماية مستمرة للمقار. وفي ختام الزيارة، قام سعادة السفير برفع العلم الليبي على مبنى السفارة، في خطوة رمزية تؤكد على استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.