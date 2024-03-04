سفينة حاويات تتعرض لاستهداف قُبالة عدن وترسل نداء استغاثة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “أمبري” أنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 91 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن.

وأفادت وكالة “أمبري” البريطانية للأمن البحري بأن هجوماً استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية، مضيفة أنه بحسب ما ورد، أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة.



وأعلنت البحرية البريطانية عن نشوب حريق على متن السفينة، مشيرة إلى أنها كانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي. ووفقا لـ”أمبري” فإن السفينة كانت مدرجة على أنها تابعة لإسرائيل.



ولم تتبنَّ أي جهة استهداف السفينة حتى الساعة، ولكن هذا الهجوم يأتي في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر.



وكان أعلن الحوثيون في اليمن منذ 19 نوفمبر تنفيذ هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها ردا على العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.