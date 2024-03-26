سفينة شحن تتسبب بانهيار جسر بمدينة بالتيمور الأميركية

انهار جسر “فرانسيس سكوت كي” بمدينة بالتيمور الأميركية في ساعة مبكرة، الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة كبيرة به، وفق وسائل إعلام أميركية مشيرة إلى تسجيل مصور للحادثة.

وقالت سلطة النقل في ولاية ماريلاند إن جميع خطوط الملاحة مغلقة في الاتجاهين بسبب “حادثة” على الجسر مؤكدة تغيير مسارات المرور.

وأوضحت الشرطة، الثلاثاء، أن انهيار الجسر في بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية يترافق مع احتمالات بسقوط عمال في النهر، بعد اصطدام سفينة شحن بالجسر.

وقال مراسل “الحرة” في واشنطن إن السفينة التي كانت ترفع علم سنغافورة اصطدمت بجزء من الجسر في البداية ثم هوت بقية الأجزاء في نهر باتابسكو الذي يربط ميناء بالتيمور بالطريق السريع 695.

ويجري البحث عن ضحايا من سائقي السيارات التي يرجح أن عددا منها قد وقع في المياه جراء تحطم الجسر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله ثلاثة كيلومترات لم يتضح بعد، في حين أعلنت هيئة النقل بولاية ماريلاند أنها “أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجاري إعادة توجيه حركة المرور”.