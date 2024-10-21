«سقطة إعلامية».. كاتس يحذر «حزب الله» ويتنشر صورة لقطاع غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس “إن “حزب الله” “دفع وسيدفع ثمنا باهظا بسبب اعتداءاته على سكان الشمال وإطلاق النار تجاه إسرائيل”.

ونشر كاتس صورة عبر حسابه على منصة “إكس” لإحدى الغارات الجوية الإسرائيلية وكتب: “بيروت تشتعل. هجوم إسرائيلي واسع النطاق أمس على البنية التحتية المالية لحزب الله في بيروت وفي جميع أنحاء لبنان”.

وأضاف: “شوهدت ألسنة لهب ضخمة فوق سماء بيروت حيث تم قصف أكثر من 15 مبنى بعد تحذير السكان بالإخلاء”، مشددا على أن “حزب الله دفع وسيدفع، ثمنا باهظا بسبب المس بسكان الشمال وإطلاق النار على إسرائيل. سنواصل ضرب الأذرع الإيرانية حتى تنهار”.

وقد أثارت الصورة التي نشرها كاتس عبر حسابه على منصة “إكس” لغارة جوية إسرائيلية قال إنها تظهر العاصمة اللبنانية بيروت تشتعل، شكوكا، حيث أن الأبنية التي تظهر فيها لا تشبه الأبنية في بيروت أو الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعد التحقق وسائل الاعلام منها تبين أنها صورة لغارة جوية على قطاع غزة والتقطتها وكالة “رويترز” في 25 مارس 2019.

وقد نشرت مواقع عدة هذه الصورة من بينها إذاعة “صوت أمريكا VOA” عبر موقعها الإلكتروني والتي كانت حينها مرفقة بتقرير عن دعوة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الهدوء فيما ترد إسرائيل على الهجمات الصاروخية على غزة.

ביירות בלהבות. מתקפה ישראלית נרחבת אתמול על התשתיות הפיננסיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות וברחבי לבנון. להבות ענק נראו מעל שמי ביירות כאשר למעלה מ-15 בניינים הופצצו לאחר מתן התרעת פינוי לתושבים. חיזבאללה שילם וישלם מחיר כבד על הפגיעה בתושבי הצפון והירי לעבר ישראל. נמשיך להכות… pic.twitter.com/O3DRq1wjlh — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 21, 2024

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن “طائرات سلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية في بيروت وعمق لبنان وجنوبه على عشرات المقرات والمواقع التي تم استعمالها لتخزين الأموال والتي كانت تستخدمها الذراع العسكرية لحزب الله لأنشطة ضد دولة إسرائيل”.