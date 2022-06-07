سقطوا أثناء التدريبات.. الردع يُنعي 3 من عناصره

نعى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 3 عناصر تابعين له قضو أثناء التدريبات بالذخيرة الحية جنوب مدينة ترهونة.

وبحسب الجهاز، فإنّ العناصر هم حسام علي محمد بريكات، وعبد السلام صالح محمد امحمد، حمدي سيد عمر صبو، قائلا «إنّهم سقطوا أثناء التدريبات بالذخيرة الحية في مشروع رماية بالمدفعية الإثنين جنوب مدينة ترهونة».

وأكد الجهاز أنّهم مستمرون في الرفع من كفاءة عناصره والمضي قُدماً في مكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، بحسب وصفه.