سقوط أجسام مجهولة يهدد أجواء الأردن وسوريا.. تحذيرات طارئة وسط تصاعد التوتر بالمنطقة

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية صباح السبت فتح الأجواء أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد إغلاق مؤقت فرضته السلطات يوم الجمعة تحسبًا لمخاطر محتملة ناجمة عن التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الكابتن هيثم مستو، أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 7:30 صباحًا، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي التزامًا بالاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران المدني، وعلى رأسها اتفاقية شيكاغو التي تنظّم قواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وكانت السلطات الأردنية قد قررت مساء الجمعة إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، وذلك عقب بدء إسرائيل فجر الجمعة شنّ سلسلة من الضربات الجوية غير المسبوقة ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية، في عملية أطلق عليها اسم “الأسد الصاعد”.

وفي تطور ميداني مرتبط، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة دون تسجيل إصابات، بينما أُطلقت صافرات الإنذار صباح السبت لتحذير المواطنين من البقاء في الأماكن المفتوحة، تزامنًا مع الموجة الرابعة من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وأفادت قناة “المملكة” بأن صافرات الإنذار جاءت ضمن تحذيرات أمنية من الاقتراب من أماكن سقوط الشظايا، فيما تداولت وسائل إعلام أردنية ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر وهجًا غريبًا في سماء منطقة صافوط بمحافظة البلقاء، يُعتقد أنه ناتج عن سقوط صاروخ إيراني.

في السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الكندية رعاياها المتواجدين في الشرق الأوسط إلى مغادرة المنطقة “بشكل آمن إن أمكن”، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

احد الصواريخ الإيرانية سقط في منطقة صافوط.#الأردن pic.twitter.com/nXZGAOolnz — General Inspector (@GeneralInspect3) June 13, 2025

"الصواريخ الايرانيه" تسقط بـ الأردن !!

– pic.twitter.com/9ZlRBtPJfh — تحديث الأخبار (@Updateksa) June 13, 2025

وزير الطوارئ السوري يصدر تحذيرات عاجلة وسط تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران

في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، ناشد وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، المواطنين إلى توخي الحذر والامتناع عن التجمهر أو الصعود إلى الأسطح لمتابعة التطورات الميدانية حفاظًا على سلامتهم.

وأكد الوزير في تصريح لوكالة “سانا” الرسمية على ضرورة تجنب الاقتراب من أي أجسام غريبة أو حطام قد يسقط نتيجة العمليات العسكرية، محذرًا من لمسها بأي شكل، داعيًا إلى ترك التعامل مع هذه المواد للفرق المختصة في الهندسة وإزالة مخلفات الحرب. كما شدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه.

وطالب الصالح المواطنين بالتواصل الفوري مع أرقام الطوارئ التابعة للدفاع المدني السوري في حال اندلاع حرائق أو وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وجاءت هذه التوجيهات بعد اشتباكات جوية في أجواء بعض المناطق السورية، بينها العاصمة دمشق، حيث تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية متجهة نحو إسرائيل.