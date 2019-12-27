سقوط قذيفة بالقُرب من ميناء الزاوية النفطي

ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط جميع الأطراف بضبط النفس والابتعاد عن المنشآت النفطية. [الوطنية للنفط]

جددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن المنشآت التابعة لها، وذلك بعد سقوط قذيفة بالقرب من ميناء الزاوية النفطي، الخميس، دون وقوع أية خسائر بشرية أو مادية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أدانت المؤسسة بشدة هذا العمل الذي وصفته بـ”المُشين”.

ونوهت مؤسسة النفط بأن عمليات شحن النفط الخام بالميناء مستمرة بالصورة الاعتيادية ولم تتأثر نتيجة القصف، مشيرةً في ذات الوقت إلى أن أي استمرار للاشتباكات في المنطقة قد يُجبر المؤسسة على أخذ جميع الإجراءات من أجل حماية عامليها.

كما ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط جميع الأطراف بضبط النفس والابتعاد عن المنشآت النفطية وعدم المساس بمقدرات الشعب الليبي تفاديا للأضرار الجسيمة التي قد تنتج عن تلك المواجهات، بحسب المؤسسة.