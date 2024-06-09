سقوط قذيف هاون في زليتن

أعلنت سرية الهندسة العسكرية في زليتن، سقوط قديفة نوع “آر بي جي” في المدينة.

وحسب بيان صادر عن السرية، فإن القذيفة لم تنفجر، وتعاملت معها سرية الهندسة العسكرية زليتن، داعية لضرورة ضبط الأشخاص الخارجين عن القانون، لاستعمالهم الأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل المدينة».

وكانت السرية أعلنت في نوفمبر الماضي، إعدام ثلاثة أطنان من مخلفات الحرب والذخائر، متضمنة قذائف “هاون وإر بي جي وغراد”، و حينها أكد مركز الإعلام الأمني زليتن، التخلص من الذخائر ومخلفات الحروب التي جرى تجميعها من قِبل منظمة لنزع الألغام ومخلفات الحروب، تابعة للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، وسرية الهندسة العسكرية زليتن، والأجهزة الأمنية بالمدينة، ومنظمات أخرى.