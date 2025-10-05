سقوط مأساوي ينهي حياة مدرب منتخب في العراق

توفي مدرب حراس مرمى المنتخب العراقي لكرة الصالات، البرازيلي مارسيلو غالينا، مساء السبت، إثر سقوطه من الطابق الثالث في جامعة آشور، أثناء تدريبات المنتخب تحضيراً لتصفيات كأس آسيا المقررة في السعودية هذا الشهر.

وقال مصدر مُطلع لوكالة فرانس برس إن “غالينا سقط أثناء تدريبات منتخب العراق لكرة الصالات من الطابق الثالث في قاعة الرياضة بجامعة آشور نتيجة انزلاق قدمه من الممر العلوي المطل على القاعة”.

وأضاف أن “اللاعب مهند عبد الهادي حاول الإمساك بالمدرب لكنه لم يلحق به ليسقط على رأسه”.

وأشار عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد ناصر، إلى أن “فوجئنا بالحادث الذي تعرض له مدرب حراس المرمى أثناء التدريبات”، موضحاً أن “المدرب كان يقوم بتصوير حراس المرمى من أعلى القاعة لتقييم أدائهم، لكن هناك فتحة لم ينتبه لها فانزلقت قدمه وسقط إلى أسفل القاعة”.

ووفق الحاضرين، كان غالينا يؤدي عمله بعد الحصة التدريبية عبر تصوير لاعبي حراسة المرمى من الشرفة المطلة على القاعة في الطابق الثالث، إلا أن قدمه انزلقت فجأة من الممر الفاصل، مما أدى لسقوطه المفاجئ، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب العراق نقله إلى مستشفى الكرامة القريب في بغداد، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

وكان الاتحاد العراقي تعاقد مع غالينا في أغسطس الماضي إلى جانب مواطنه مدرب المنتخب جواو كارلوس باربوسا، لتعزيز الجهاز الفني للمنتخب قبل تصفيات كأس آسيا.