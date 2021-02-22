سقوط مدوٍ لسعر عملة «بيتكوين»

انخفض سعر عملة “بيتكوين” الرقمية، اليوم الاثنين، بأكثر من 11 بالمئة، بعد أن تم تداولها عند 50.7 ألف دولار.

وأشار موقع “Coindesk” إلى استمرار انخفاض سعر العملة التي ارتفعت قيمتها بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة “تسلا” التابعة لإيلون موسك، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وكانت العملة سجلت رقما قياسيا جديدا، أمس الأحد، بعد أن تجاوز سعرها 58 ألف دولار.

كما نزلت العملة المنافسة المشفرة “الإيثريوم” بعد بلوغها مستوى قياسيا يوم السبت، وكان أحدث تداول لها بانخفاض 8.7 بالمئة عند 1756 دولارا.

يُشار إلى أن “بيتكوين” هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لامركزية – فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل.

اخترع “بيتكوين” شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.

يتم إنشاء “بيتكوين” كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.

واعتبارا من فبراير 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع “بيتكوين” كعملة للدفع.

وتُشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، كان هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون “بيتكوين”.