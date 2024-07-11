سقوط مسيرات داخل إسرائيل قادمة من لبنان

سقطت عدة طائرات مسيرة داخل إسرائيل، الخميس، قادمة من لبنان، وفقا لما نقله الجيش الإسرائيلي، بينما قال رئيس إحدى البلديات للقناة 12 الإسرائيلية إن شخصا أصيب بجروح خطيرة.

وأضاف أنه بخلاف الطائرات المسيرة التي سقطت، فقد جرى اعتراض “عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي تم رصدها من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

من جانبه أعلن حزب الله في بيان، إنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات المفخخة على المقر المستحدث لقيادة ‏‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب الكابري، واستهدف أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية، وإنه حقق إصابة للموقع بشكل مباشر وأوقع الطاقم بين قتيل وجريح.

وأسفر القصف المتبادل بين اسرائيل وحزب الله المستمر منذ أكتوبر الماضي عن مقتل نحو 500 شخص على الأقل في لبنان بينهم 95 مدنيا و328 مقاتلا من حزب الله، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

ونعى حزب الله كذلك 25 مقاتلا من عناصره قضوا في سوريا. وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 29 شخصا غالبيتهم من الجنود.