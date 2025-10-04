سقوط مسيرة إسرائيلية شرقي لبنان

سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية، السبت، في جرود منطقة الهرمل شرق لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أن الحادث وقع في منطقة وادي فيسان، حيث توجهت وحدات من الجيش اللبناني إلى المكان لتطويقه ومتابعة التحقيقات.

ويأتي سقوط المسيّرة في ظل توتر متجدد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رغم اتفاق 2024 الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، والذي نص على ابتعاد حزب الله عن الحدود وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر السلاح بيد القوى الرسمية اللبنانية، مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها خلال النزاع.

غير أن إسرائيل أبقت قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية، وتواصل تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف مواقع وعناصر تابعة لحزب الله، في وقت دعت فيه قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تل أبيب إلى التوقف الفوري عن شن الهجمات، بعد تسجيل حوادث إطلاق نار وقنابل قرب مواقعها.

حسن فضل الله: أدوات المشروع الأمريكي الإسرائيلي تتحرك في لبنان حسب الطلب

قال النائب عن كتلة “حزب الله” في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، إن أدوات المشروع الأمريكي الإسرائيلي تتحرك في لبنان “حسب الطلب”، مؤكداً ضرورة مواجهة هذا المشروع للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف فضل الله في تصريح لقناة “المنار” الجمعة، أن لبنان يجب أن يكون حاضراً وجاهزاً لمواجهة أي تهديد، مشيراً إلى وجود “خطر حقيقي على جنوب لبنان”.

وأكد أن الجيش اللبناني يمثل ضمانة للسلم الأهلي ومنع الفتنة، وأن علاقة الحزب بالجيش “أكثر من ممتازة”.

وأشار النائب إلى أن المقاومة قامت بدورها في التحرير والحماية، وأن الدولة أعلنت بعد الحرب أنها تتحمل المسؤولية.

وأضاف أن الدولة إذا كانت عاجزة عن الحماية، فعليها أن تقول ذلك بصراحة، لافتاً إلى قدرة أهالي الجنوب والمقاومة على حماية مناطقهم.

وشدد حسن فضل الله على ضرورة أن يمتلك لبنان ترسانة من الأسلحة المتطورة، مستهجناً الأصوات التي تطالب بنزع عناصر القوة في ظل تهديد مستمر من إسرائيل، معتبراً أن “خطاب التسلح يجب أن يكون أقوى، ومن يتحدث عن نزع السلاح يجب أن يخجل”.

كما بيّن أن أقوى عنصر في موازين القوى هو الشعب، وأن أعظم قوة في المقاومة هي الإنسان المقاوم، مشيراً إلى أن العقيدة والشجاعة تمكن من الصمود.

وأضاف أن المقاومة التزمت مع الدولة اللبنانية بأربعة مطالب واضحة: وقف العدوان، الانسحاب، تسليم الأسرى، وإعادة الإعمار.

الجيش اللبناني يشتبك مع مطلوبين في بعلبك ويغلق الطرق المحيطة بالشراونة

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، بأن الجيش اللبناني اشتبك مع مطلوبين في منطقة بعلبك شرق البلاد، خلال مداهمات أمنية بحثًا عن عناصر مطلوبين.

وأوضحت التقارير أن الاشتباكات وقعت في منطقة الشراونة، حيث أُطلقت النار بكثافة وسمع دوي قذائف صاروخية. وأدى الوضع إلى إغلاق الجيش للطريق بين الجبلي وبعلبك وعدد من مداخل الشراونة، مع انتشار أمني مكثف في محيط المنطقة.

ويشهد حي الشراونة توترات مستمرة نتيجة نشاط عصابات إجرامية وتجار مخدرات، حيث سبق أن اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش والمطلوبين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من العناصر العسكرية.

يأتي ذلك في سياق جهود الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية في المنطقة.