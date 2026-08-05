سقوف سحب جديدة للمواطنين.. المركزي يعلن تفاصيل خطة شهر «أغسطس»

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ونائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي، مع مديري المصارف التجارية الكبرى، خطة العمل الخاصة بشهر أغسطس لتوفير السيولة النقدية للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل إجراءات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية ورفع كفاءتها.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان نشره الأربعاء 5 أغسطس 2026، أن الاجتماع جمع إدارة المصرف المركزي مع مديري المصارف التجارية الكبرى، من بينها مصرف الجمهورية، والمصرف التجاري الوطني، ومصرف شمال أفريقيا، ومصرف الصحارى، ومصرف الوحدة، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة، لمتابعة جاهزية القطاع المصرفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصرف أن جميع فروع المصارف التجارية في مختلف مناطق ليبيا أصبحت جاهزة للبدء في توزيع السيولة النقدية اعتباراً من صباح الأحد المقبل، مع اعتماد سقوف سحب مرتفعة تتناسب مع احتياجات المواطنين، مشيراً إلى استمرار تغذية المصارف وفروعها بالنقد المحلي كلما دعت الحاجة.

وبحسب البيان، تقرر تحديد سقف السحب في فروع المصارف بالمناطق الغربية والشرقية والوسطى عند 3 آلاف دينار ليبي، بواقع ألفي دينار عبر شبابيك الفروع وألف دينار من خلال أجهزة الصراف الآلي، مع استمرار تقييم احتياجات هذه المناطق وإمكانية رفع سقوف السحب خلال الأسابيع المقبلة.

كما حدد المصرف سقف السحب في المنطقة الجنوبية عند 4 آلاف دينار ليبي، موزعة بين ألفي دينار من خلال شبابيك الفروع وألفي دينار عبر أجهزة الصراف الآلي، وذلك في إطار مراعاة الظروف الاستثنائية التي تواجه بعض المناطق، خصوصاً مع تكرار انقطاعات الكهرباء ونقص إمدادات الوقود وما يرافق ذلك من زيادة الطلب على السيولة النقدية.

وتطرق الاجتماع إلى تطورات استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في ليبيا، حيث استعرض مصرف ليبيا المركزي مؤشرات وصفها بأنها تعكس نمواً غير مسبوق في المعاملات الرقمية خلال عام 2026.

وأظهرت البيانات أن خدمات الدفع الفوري LYPay وOnePay سجلت معاملات بقيمة 252 مليار دينار ليبي، بينما بلغت قيمة المدفوعات المنفذة عبر البطاقات المصرفية من خلال أجهزة نقاط البيع أكثر من 33 مليار دينار، عبر ما يزيد على 270 ألف نقطة بيع منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

كما بلغت قيمة المعاملات عبر تطبيقات المصارف على الهواتف المحمولة نحو 209 مليارات دينار، فيما سجل نظام التسوية الإجمالية الآنية RTGS معاملات بقيمة 143 مليار دينار، ووصلت قيمة التعاملات عبر المحافظ الإلكترونية إلى 650 مليون دينار، إضافة إلى 5 مليارات دينار قيمة السحوبات المنفذة عبر أجهزة الصراف الآلي.

وأشار المصرف إلى أن إجمالي قيمة التداول الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2026 بلغ نحو 643 مليار دينار ليبي، متوقعاً أن يتجاوز حجم المعاملات الإلكترونية حاجز التريليون دينار خلال العام الحالي، في مؤشر اعتبره المصرف تطوراً غير مسبوق في مسار التحول الرقمي داخل الاقتصاد الليبي.

وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه على ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية التقنية في القطاع المصرفي، والالتزام بضوابط حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز منظومات أمن المعلومات والأمن السيبراني، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الأنظمة والبيانات المالية.

وفي ملف النقد الأجنبي، أكد مصرف ليبيا المركزي استمرار عمل مراكز بيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية التابعة للمصارف بشكل منتظم، سواء عبر صرف العملات الأجنبية نقداً أو شحن البطاقات المصرفية، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

ويأتي تحرك مصرف ليبيا المركزي في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى معالجة تحديات السيولة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتحسين الخدمات المصرفية، ضمن جهود تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا خلال النصف الثاني من العام الجاري.