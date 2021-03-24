سكان سدني يتلقون تحذيرات من «وباء العناكب» بعد الفياضانات

قد تجتاح أكثر العناكب السامة في العالم سيدني بعد هطول أمطار غزيرة، كما قالت حديقة الزواحف الأسترالية محذرة من أن العناكب القاتلة قد تلجأ إلى المنازل أثناء هروبها من الفيضانات. وفقا لفرانس برس.

وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات هائلة في ولاية نيو ساوث ويلز، ولا تزال المياه تغمر أجزاء من ضواحي شمال غربي سيدني.

وفيما شعر السكان بالراحة مع صفاء الأجواء يوم الأربعاء بعد أيام من هطول الأمطار، تلقوا “تحذيرا عاجلا” للاستعداد لتدفق نوع من أكثر العناكب فتكا، والمستوطنة في سيدني.

قناة 9نيوز المحلية، قالت إن سكان نيو ساوث ويلز تلقوا تحذيرات من “وباء العناكب”.

وقال مدير الحديقة تيم فولكنر في بيان “الطقس الدافئ المرتقب ومستويات الرطوبة المرتفعة هما المزيج المثالي لازدهار هذه العناكب في الأيام المقبلة”.

وأضاف “مع الفيضانات الهائلة التي شهدناها في منطقة سيدني الكبرى، أجبرت هذه الزواحف على مغادرة مسكنها والبحث عن ملاذ في مناطق أكثر جفافا”.

وتابع “يا للأسف، قد يعني ذلك أنها ستصل إلى المنازل قريبا جدا”.

وانتشرت صور الآلاف من العناكب الهاربة من مياه الفيضانات والتي تتسلق الأسوار والمباني على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة ما اثار الرعب في نفوس السكان.

ووثق هذا المغرد تجربته مع العناكب. وكتب إلى جان بصورة عنكبوت إنه “الأكبر الذي عثر عليه”.

وقال إنه سبق ورأى كثيرا من هذه “العناكب بظهورها الحمراء” في الريف “لكن ليس في سدني”.

Yikes! 🕷️😳



NSW residents are being warned of a potential funnel-web 'spider plague' due to the recent extreme weather.



Details: https://t.co/ThT4SFKNZz#NSWFloods #9News pic.twitter.com/2CXBCI3qT6 — 9News Sydney (@9NewsSyd) March 24, 2021

Correct me if I'm wrong… but its no where near as bad in the urban areas, no? I don't remember seeing much in KL, but when we went the rural spots, I saw crazy sh!t everywhere!! Woke up one morning to find a HUGE centipede in the bathroom😬 — Firebrand (@Nemoticon) March 24, 2021