سكان «كامتشاتكا» الروسية في حالة تأهب.. زلزال جديد يضاف لسلسلة الهزات الأرضية

أفاد الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بوقوع زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، دون ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأكدت الخدمة أن مركز الزلزال كان على بعد 426 كيلومترًا عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاسكي، وبعمق بلغ 30.8 كيلومترًا، مشيرة إلى أن الهزة كانت ضمن سلسلة من النشاط الزلزالي المتواصل في المنطقة، والتي تعتبر واحدة من أكثر المناطق نشاطًا جيولوجيًا في روسيا والعالم.

وتشهد كامتشاتكا منذ 30 يوليو الماضي نشاطًا زلزاليًا غير مسبوق، بعد أن ضربتها هزة بلغت قوتها 8.8 درجة على مقياس ريختر، وهي الأقوى منذ عام 1952، ومنذ ذلك التاريخ، سجل العلماء عشرات الهزات الارتدادية يوميًا تقريبًا، بلغت قوة بعضها 6.5 درجة، ما يثير مخاوف مستمرة لدى السكان المحليين ويجعل المنطقة تحت مراقبة دقيقة من قبل السلطات والباحثين الجيولوجيين.

ويذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا تمتاز بخصائص جيولوجية فريدة، تشمل وجود عدد كبير من البراكين النشطة والفوهات البركانية، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع زلازل متكررة وهزات أرضية متفاوتة الشدة.

ودعت السلطات المحلية السكان إلى توخي الحذر، واتباع إرشادات السلامة العامة في حال حدوث هزات أرضية، بما في ذلك الابتعاد عن المباني القديمة والمعرضة للانهيار، والحفاظ على خطوط الاتصال مع فرق الطوارئ، استعدادًا لأي نشاط زلزالي محتمل خلال الفترة المقبلة.