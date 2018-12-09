“سكوش” تطبيق من غوغل ينهي مشكلة مساحة ذاكرة الجوال

إذ أطلقت شركة جوجل تطبيقاً يحمل اسم ” Squoosh” أو “سكوش”، والذي يمكنه تصغير حجم الصور لدرجة تصل إلى 70% بدون التأثير على دقتها بشكل يمكن ملاحظته عين الإنسان.

هذا التطبيق الذي يعتمد على الإنترنت يستخدم أحدث تقنيات الضغط والذكاء الاصطناعي لتقليل فقدان الجودة، كما تم تصميم التطبيق خصيصاً لمطوري الويب الذين يريدون تسريع عملية تحميل صفحاتهم لكن يمكن استخدامه من قبل الجميع.

من أجل استخدام التطبيق لابد من اختيار صورة أو سحبها على الشاشة وبدء العملية، التي يمكن أن تستغرق من ثانية إلى عدة ثوان، والنتيجة ستكون مرضية لكافة المستخدمين، إذ يمكن تقليل صورة jpeg حتى 70٪ بدون فرق، أو شبه مرئية للعين المجردة.