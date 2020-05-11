سلاح الجو يستهدف تمركزات وآليات عناصر حفتر بقاعدة الوطية

أفاد المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بأن سلاح الجو بعملية بركان الغضب نفّذ 6 ضربات جوية اليوم الاثنين، داخل قاعدة الوطية الجوية.

ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن قنونو قوله، إن سلاح الجو استهدف 3 سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من قوات حفتر.

كما نفذ سلاح الجو أمس الأحد، 3 ضربات جوية داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها واستهدف آليات عسكرية، إضافة إلى تحييد 10 عناصر من قوات حفتر قتيل وجريح.

وتعد قاعدة الوطية الجوية التي تبعد عن العاصمة حوالي 140 كيلو مترا أكبر قاعدة عسكرية حيث تستطيع استيعاب وإيواء 7000 عسكري والوحيدة في ليبيا التي تقتصر على الطائرات العسكرية فقط، وكان الأمريكيون قد شيدوها عام 1942 إبان الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر ذات أهمية كبيرة حيث تتمكن القوات المسيطرة عليها من تنفيذ ضربات جوية على محاور القتال جنوب العاصمة وضرب أهداف عسكرية حتى على الحدود مع تونس والجزائر، إضافة إلى كونها تمتلك تحصينات عسكرية كبيرة بالمنطقة المحيطة بها من ناحية التضاريس والجغرافيا.

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