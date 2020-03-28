سلاح الجو يستهدف مواقع عناصر حفتر غرب مدينة سرت

أفاد الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة عبد الهادي دراه، بأن سلاح الجو بعملية بركان الغضب، استهدف اليوم السبت عدة مواقع للعدو من بينها سيارة ذخيرة بعد بوابة الخمسين غرب مدينة سرت وعربة غراد وآليتي 23.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يجري التعامل مع عناصر حفتر عن طريق الجو تمهيدا لدك معاقلهم بالمدفعية، منوهاً بأنهم مايزالون في انتظار الأوامر بالتقدم، وفق قوله.

من جانبه أكد رئيس المكتب الإعلامي لعملية سرت الجفرة أحمد القاضي تنفيذ سلاح الجو ضربات جوية على بوابة الخمسين غرب مدينة سرت.

وأشار إلى أن الضربات استهدفت نقطة الإمداد العسكرية الرابطة بين سرت والوشكة وتجمعا لعناصر حفتر.

هذا وأشار القاضي إلى هدوء الأوضاع في محاور غرب سرت، بعد المعارك العنيفة التي اندلعت يوم الجمعة.

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