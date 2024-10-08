سلاح «سري» ضد الأورام السرطانية  

رغم مواجهته تحديات ملحوظة في علاج الأورام الصلبة، حقق علاج “الخلايا التائية”، نجاحا كبيرا في معالجة سرطانات الدم.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثو مركز جامعة نورث “كارولينا” للرعاية الصحية Lineberger الشامل للسرطان، أن “استخدام “الخلايا التائية” القاتلة الطبيعية (NKT) يمثل نهجا جديدا للعلاج المناعي، حيث أنتج نشاطا مضادا للأورام بشكل كبير في النماذج السريرية للأورام الصلبة”.

وأوضح جيانبييترو دوتي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا، والقائد المشارك لبرنامج أبحاث المناعة في المركز، أن “خلايا CAR-NKT”، تعتمد على نهج متعدد الوسائط، يجمع بين قتل الخلايا السرطانية مباشرة وإعادة برمجة بيئة الورم وتعزيز الاستجابات المناعية الجهازية، ما يساهم في خلق بيئة أكثر استجابة للمناعة في الأورام”.

وبحسب موقع “ميديكال إكسبريس”، وجد فريق البحث أن “الخلايا “البلعمية” المرتبطة بالورم تُثبط فعالية خلايا CAR-T، بينما تتمكن خلايا CAR-NKT من تجنب هذه التأثيرات المثبطة من خلال استهدافها مباشرة، كما يمكنها بخصائصها الفريدة، التعرف على مستضدات الجليكوليبيد (تعد جزءا من الاستجابة المناعية الفطرية وتساعد على تنشيط الخلايا المناعية مثل الخلايا التائية القاتلة الطبيعية (NKT) لتكون قادرة على التعرف على الخلايا المصابة أو غير الطبيعية، مثل الخلايا السرطانية)، ما يعزز من قدرتها على مكافحة الأورام الصلبة. كما أنها تستطيع القضاء على الخلايا البلعمية الشبيهة بـ M2، التي تعزز نمو الورم وتثبط الاستجابات المناعية”.

وأشارت النتائج إلى أن “خلايا CAR-NKT تعزز أيضا من انتشار النمط الظاهري، ما يعني أنها تُفعّل استجابات الخلايا التائية ضد أهداف جديدة”.

وكانت دراسات سابقة، أجراها علماء من روسيا، أظهرت “أن جزيئات الذهب يمكن استعمالها مع مواد أخرى لتطوير علاجات لبعض أنواع السرطان”.

وقالت الباحثة في مركز “ألمازوف” الروسي للبحوث الطبية، ماريا إستومينا:”الدراسات التي أجريناها أثبتت الفعالية العالية لجزيئات الذهب وحمض البوليلاكتيك النانوية في علاج سرطان القولون وسرطان الجلد من خلال توصيل الأدوية بشكل مستهدف إلى الورم، وهذا يجعل من الممكن استخدام هذه المواد مستقبلا في تطوير علاجات لأنواع معينة من السرطان”.