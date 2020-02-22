سلامة: إذا اقتنعت باستحالة مهمتي في ليبيا سأغادر مكاني فوراً

وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مهمته في ليبيا بأنها صعبة جدا ولكن ليست مستحيلة.

ونوه سلامة في مقابلة مع وكالة “فراني برس” بأنه في اليوم الذي يقتنع فيه باستحالة مهمته في ليبيا، سيغادر مكانه على الفور.

وأوضح المبعوث الأممي أن مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 هي مفاوضات حيوية مشددا على أهمية نجاحها.

وفي إشارة إلى حرصه الشديد على الاستفادة من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اعتماد مخرجات برلين بشأن ليبيا، أكد المبعوث الأممي أن إضاعة فرصة الدعم الدولي لمؤتمر برلين يعتبر “خطيئة مميتة”، حسب وصفه.

وأضاف أنه على العكس من المفاوضات المباشرة التي أُجرِيت على المستوى العسكري، فإن المفاوضات السياسية أشبه بطاولة مستديرة يُدلي فيها كل طرف بموقفه.

هذا وأفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بأن محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية تسير في الاتجاه الصحيح، وفق قوله.

ونوه سلامة في مقابلة مع وكالة “رويترز” على هامش محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة، بأنه يواجه عقبات تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي.

وأضاف أنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في المدينة السويسرية في 26 من فبراير الجاري، لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة، وفق قوله.

وتابع يقول: “نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا، لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة، ونحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا،، كما نحاول أيضا.. المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين.”

وفي وقت سابق، أفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بأن طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر، يعملان على إعداد مسودة لوقف مستدام لإطلاق النار في ليبيا.

وأعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية، والهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد إعلان حكومة الوفاق انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس من قِبل عناصر حفتر.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم لوكالة فرانس برس، إنه تم استئناف هذه المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.

يُشار إلى أن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي عُقِد الشهر الماضي، أوصى بعقد محادثات لجنة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

اقترح تصحيحاً