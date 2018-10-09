سلامة: الدولة الليبية توفر الغطاء المالي والقانوني للمليشيات

حيث صرح سلامة خلال لقاء صحفي أن ليبيا لديها 200 ألف عضو منتسبين للمليشيات، وأن الدولة الليبية توفر نوعاً من الغطاء القانوني والمالي لهذه المليشيات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال سلامة مُعلقاً على الدعم المالي للمليشيات:

“إنهم يأخذون رواتب من الدولة، لكنهم يأخذون أوامرهم من أمراء الحرب”.

وأضاف سلامة أن الميليشيات الليبية تقوم بابتزاز البنوك والمؤسسات السيادية بالإضافة إلى الموانئ والمؤسسات الحيوية وتهريب البشر والنفط والمواد المدعومة إلى البلدان المجاورة لليبيا.

وأوضح سلامة أن هناك بعض رجال الميليشيات الذين أرادوا العودة إلى الحياة المدنية، حيث يلزم وضع ميزانية لتمويل عملية إعادتهم إلى الحياة المدنية، كاشفاً عن وجود رجال ميليشيات لا يريدون أحدًا أو آخرًا، لكنهم يفضلون مغادرة ليبيا.